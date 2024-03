Juve | l’opzione tridente diventa praticabile | Chiesa subito in gol

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) Torino, 4 marzo 2024 – La seconda stella è sempre più cucita sulle casacche interiste, soprattutto se stasera la capolista dovesse salire a quindici punti di vantaggio. La sconfitta con il Napoli acutizza ancora di più la crisi di risultati della, che si è salvata solo in extremis con il Frosinone, ma il bilancio delle ultime cinque è disastroso con tre sconfitte, un pari e una sola vittoria. Il Milan, infatti, è risalito a meno uno, mentre il Bologna dista sei lunghezze e la Roma quinta è a meno dieci. Insomma, la Champions sembra ancora al sicuro ma il 10 marzo c’è-Atalanta e passi falsi la squadra di Allegri non ne può più fare. Il problema è che contro la Dea non ci sarà Dusan Vlahovic, squalificato, ma chissà che il tecnico livornese non possa ripartire dalche si è visto nel finale di partita al Maradona. ...