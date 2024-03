Juric “taglia gole” ma solo agli amici | Italiano ci fa pure la lezioncina | il calcio è ancora nelle caverne

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 4 marzo 2024) Sono cose di campo. Se ci pensate un attimo è lo stesso paradigma che rende ammissibile qualunque sconcezza purché avvenga nel recinto d’una curva. Fa niente che quelli “in campo”, giocatori allenatori e dirigenti tutti fieramente “professionisti”, sono per dovere – a volte per costrizione – gli stessi che stigmatizzano i tafferugli, i cori razzisti, il lancio di motorini e tutta quella roba “che non vorremmo mai vedere in un stadio di”. Per cui sevuole sgozzare, con tanto di minaccia verbale e gesto didascalico, noi dobbiamo smetterla di pensar male, educande che non siamo altro: “ti to la gola” ma si fa per dire, “siamo”, “ho esagerato e chiedo scusa ma non prometto niente per la prossima volta”. E’ platonico che si finisca tutti a riderne come in taverna, un po’ ...