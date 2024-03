Jujutsu Kaisen | perché l’anime è il migliore del 2023

(Di lunedì 4 marzo 2024) A due mesi dalla sua conclusionetrionfa ai Crunchyroll Anime Awards 2024 portandosi a casa il premio come Miglior Anime dell’Anno per Hidden Inventory/Premature Death, primo arco della seconda stagione, e altri riconoscimenti – tra cui Miglior Anime d’Azione, Miglior Regia e Miglior Personaggio Secondario, per un totale di 11 premi. Già nel 2021 la prima stagione delsi era aggiudicata tre premi, tra cui Miglior Anime dell’Anno, ma la vittoria di quest’anno è indicativa di quanto l’universo creato da Gege Akutami si stia ritagliando uno spazio importante nell’immaginario collettivo contemporaneo; soprattutto se consideriamo che i candidati sono votati sì da una giuria di esperti ma soprattutto da fan di tutto il mondo. Insomma l’ennesima conferma del fatto chesia ...

