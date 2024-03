Judo | 19 italiani iscritti al Grand Prix di Linz | Pirelli e Favorini a caccia di punti vitali per la qualificazione olimpica

(Di lunedì 4 marzo 2024) Il World Tour dinon si ferma e prosegue senza soluzione di continuità, con il calendario che prevede infatti da venerdì 8 a domenica 10 marzo ilUpper Austria 2024, quinto evento stagionale del circuito maggiore dopo 3 Slam ed ildi inizio anno a Odivelas. Il prossimo torneo si terrà a, in cui sono attesi ben 568 atleti provenienti da 82 Paesi. In palio un massimo di 700(riservati ai vincitori di ciascuna categoria) fondamentali per i ranking olimpici verso Parigi 2024, quando mancano ormai poco più di tre mesi alla deadline del periodo di. L’Italia si presenterà alla kermesse austriaca con una rappresentativa di 19 elementi (salvo forfait da qui al sorteggio di giovedì), tra cui 10 uomini e 9 ...

Tante soddisfazioni per il Judo Valdinievole: Una domenica piena di soddisfazioni per il Judo Valdinievole Montecatini. Al palasport di Piombino nella categoria kg 55 l’atleta Alessio Biondi, vincendo due combattimenti, si è qualificato per i cam ...valdinievoleoggi

Judo, Bedini si qualifica per il campionato italiano under 21: Il 3 marzo è stata una giornata memorabile per gli appassionati di Judo a Colleferro, dove si sono tenute le qualificazioni interregionali Lazio/Abruzzo per il prestigioso campionato italiano Under 21 ...trcgiornale

Gran Premio Judo Puglia, la New Accademy Judo Trani si piazza al terzo posto: Domenica 3 marzo 2024 presso il PalaWojtyla di Martina Franca, si è svolto il Gran Premio Judo Puglia 2024 Esordienti A e B, gara FIJLKAM, dove il Direttore tecnico Giovanni Loprieno con i suoi prezio ...traniviva