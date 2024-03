(Di lunedì 4 marzo 2024) Introduzione Per, abbandonare il ruolo iconico di Pacey Witter di “Dawson’s Creek” non è stata un’impresa facile. Tuttavia, l’attore canadese ha dimostrato la sua versatilità e il suo talento attraverso una vasta gamma di ruoli nel cinema e in televisione. Navigazione nel post-“Dawson’s Creek” Dopo il successo di “Dawson’s Creek”,ha intrapreso un viaggio per ridefinire la sua carriera e identità. Mentre l’ombra di Pacey Witter incombeva, l’impegno diper la sua arte lo ha portato ad esplorare varie opportunità di recitazione oltre il genere drammatico per adolescenti. Imprese cinematografiche L’incursione dinel cinema includeva ruoli importanti in film come “Cruel Intentions” e “The Skulls”, mettendo ...

Joshua Jackson sta per indossare il suo dogi. E lo fa per divertimento. Nel suo primo ruolo cinematografico in quasi dieci anni, l’attore si è unito al cast ... (screenworld)

Karate Kid: Joshua Jackson si unisce al cast del film Sony (e torna al cinema dopo quasi 10 anni): Joshua Jackson entra ufficialmente nel cast del nuovo film di Karate Kid, targato Sony Pictures. Un grande ritorno, poiché sono circa 10 anni che l'ex star di Dawson's Creek non prende parte ad un lun ...comingsoon

Karate Kid, Joshua Jackson entra nel cast del film con Jackie Chan e Ralph Macchio: Per l'attore di The Affair, visto recentemente nella serie drammatica Dr Death, si tratta del primo ruolo cinematografico in quasi 10 anni.cinema.everyeye

Joshua Jackson torna sul grande schermo per il nuovo Karate Kid: Togliersi di dosso il ruolo di Pacey Witter, per uno come Joshua Jackson, non deve essere stato facile: per tutta una generazione, l'attore canadese continuerà a essere il ragazzo perdutamente ...vanityfair