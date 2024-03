Jolo | è qui la festa Passi avanti per il Csl Montemurlo toglie lo scettro alla capolista

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) Ieri si è chiusa la ventitreesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria, lasciando a tutte le formazioni di Prato e provincia punti (nel migliore di casi) o spunti su cui riflettere. Ed è quindi tempo di tracciare un primo bilancio, in attesa della prossima giornata. Partendo dPrima Categoria. A far, in Prima Categoria, è sicuramente lo: il 2-0 maturato contro il C.F. 2001 a seguito di un gol di Bettazzi e di un’autorete consolida ulteriormente il primato degli uomini di coach Diodato, che sono sempre più primi nel girone C e hanno tre lunghezze di margine sulla Folgor Calenzano. Pollice alzato anche per il CSL Prato Social Club, che compie un altro passo verso la salvezza anticipata e verso un torneo più tranquillo: tripletta di Conti e Quarrata battuto 3-2. Scendendo in Seconda Categoria, non sono ...