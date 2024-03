Jesina Bacci ha scritto | Chiariotti deve comunque rispondere

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 4 marzo 2024) Situazione di classifica preoccupante. Nel girone di ritorno i leoncelli hanno conquistato solo 4 punti, peggio di tutti JESI, 4 marzo 2024 – L’ex Sindaco Massimo, chiamato in causa da Gianfranco Amici (direttore sportivo) della, ha accettato di (ri)mettersi a disposizione scrivendo al presidente della Asd Jesi Giancarlochiedendo “se vuol passare la mano”. A dieci giorni dalla missiva, nessuna risposta. Classifiche a confronto: fine girone d’andata – oggi Il silenzio non paga e non chiarisce! E’ pur vero che la Asd Jesi è un soggetto privato ma è pur vero e notorio che laè stata sempre ed è un patrimonio della città. Servono segnali che possano far capire a tutti se la società è in vendita, se la società chiede sostenitori, qual è il progetto che si intenta portare avanti al di là, ...