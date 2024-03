Jesi Rugby | trasferta da dimenticare in fretta | Siena vince 28-25

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 4 marzo 2024) Formazionena avanti per tutta la gara in Toscana ma poi in 10 minuti i padroni di casa del Cus rimontano tutto fino are, 4 marzo 2024 –’70,da, dove per i Leoni di coach Marco De Rossi matura la sconfitta più difficile da digerire: avanti con ampio margine per tutta la gara, il quindicino incassa nell’arco di dieci minuti una rimonta che annulla ben 18 punti di vantaggio e sull’ultima azione incassano la meta del sorpasso che dà il successo ai locali, 28-25. «Siamo stati davanti per 79 minuti e 50 secondi – commenta amareggiato coach De Rossi – ma non è bastato. Siamo molto dispiaciuti, perchè i ragazzi si erano impegnati e avevano giocato bene. Di solito siamo noi a venire ...