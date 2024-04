J K Rowling minacciata e accusata di transfobia | “Disposta a farmi arrestare per poter parlare di sesso biologico”

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di lunedì 4 marzo 2024) Come tutte le specie animali, l’umanità è biologicamente divisa in maschi e femmine: è questa l’organizzazione che la natura si è data per la riproduzione. Sembra facile ma non lo è se nel dibattito entra il concetto di transizione da una un altro. Cosa è uomo, allora? E chi è donna? Solo chi è nata confemminile o pure chi è nato maschio ma sta cambiando? O forse anche chi non si farà mai operare ma si sente femmina? Una diatriba che si è fatta tesissima, anche nello sport, come sa bene JK, autrice della saga di Harry Potter, che da anni si batte per la definizione di uno spazio femminile, fisico e concettuale, riservato a chi è biologicamente donna, nata quindi confemminile. Per queste sue ideedal movimento ...