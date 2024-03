Italia-Usa | Grippo Az | ‘soddisfazione per Forti | non distinguere tra detenuti’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 4 marzo 2024) Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “Siamo molto soddisfatti per la notizia dell’autorizzazione al trasferimento indi Chico. Attendiamo ora la conclusione della procedura. E’ un risultato diplomatico che dà dimostrazione del fatto che quando si va nella stessa nella direzione e si è inequivoci sul trattamento dei detenuti – in particolare su quello deglini detenuti all’estero -, si dà una grande mano al processo”. Così Valentina, deputata di Azione, intervenendo poco fa a Montecitorio.“La Convenzione di Strasburgo dell’83 non costituisce una mera dichiarazione di intenti ma un accordo fra Stati molto importante. Nell’unirci quindi al sentimento di soddisfazione per la notizia, vogliamo anche ricordare i duemilani ancora detenuti all’estero, i quali, in più della metà dei casi, ...