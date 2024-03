Italia-Usa | Ambrosi Fdi | ' su Forti Meloni seria | da Di Maio bufale'

(Di lunedì 4 marzo 2024) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Ci sono i governi che fanno chiacchiere e i governi che fanno fatti. Ci sono governi che annunciano liberazioni di connazionali prima che vengano firmati i relativi provvedimenti, e governi che parlano invece solo a cose fatte. Oggi, nell'esprimere profondo orgoglio per l'operato del governosul trasferimento indi Chiconon possiamo non ricordare con quanta superficialità l'allora ministro degli Esteri Diannunciò il medesimo provvedimento prima che però fosse effettivamente firmato e poi invece clamorosamente smentito, ingenerando così un profondo senso di frustrazione. Oggi invece, possiamo veramente dire grazie alla serietà del governo, alla serietà di chi parla solo dopo aver ottenuto i risultati". Lo dichiara Alessia ...

Giorgia Meloni avrebbe voluto annunciare subito anche la data del rientro ufficiale di Chico Forti in Italia ma alla Casa Bianca hanno fatto sapere che non ... (ilgiornaleditalia)

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Siamo molto soddisfatti per la notizia dell'autorizzazione al trasferimento in Italia di Chico Forti . Attendiamo ora la ... (liberoquotidiano)

Hezbollah: “Sventati due tentativi di invasione di terra di Israele”. Il negoziatore Usa: “Una guerra col Libano non sarebbe contenibile”: Quello che fino a oggi ha rappresentato uno dei tre fronti della guerra di Israele contro Hamas e il cosiddetto ‘Asse della resistenza‘ adesso rischia di trasformarsi in un nuovo conflitto tra lo ‘Sta ...ilfattoquotidiano

Italia-Usa: Grippo (Az), 'soddisfazione per Forti, non distinguere tra detenuti': Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Siamo molto soddisfatti per la notizia dell'autorizzazione al trasferimento in Italia di Chico Forti. Attendiamo ora la conclusione della procedura. E' un risultato diploma ...lanuovasardegna

Borsa: Europa verso apertura piatta, attesa per Super Martedi' in Usa e Bce: Occhi anche su Congresso Partito popolare cinese (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 mar - Le Borse europee vanno verso una apertura poco mossa dopo i nuovi record di Wall Street e Tokyo.borsa.corriere