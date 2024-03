CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:42 Buona domenica e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Francia-Italia . Tutto pronto a Parigi per ... (oasport)

Napier – Un podio eccezionale per l’Italia del Triathlon . Nella prima tappa della Coppa del Mondo e a Napier (in Nuova Zelanda ), il quartetto di azzurri ... (ilfaroonline)

Con un’esperienza consolidata a livello nazionale come secondo operatore energetico per capacità installata e volumi elettrici venduti ai clienti finali, il ... (ildenaro)

La Nazionale italiana maggiore di Baseball parteciperà per la settima volta nella sua storia all’Haarlem Week , prestigiosa kermesse olandese quest’anno in ... (oasport)

Mondiali: Italia terza nella classifica a punti!: L’Italia centra un eccellente terzo posto nella classifica a punti dei Mondiali indoor di Glasgow, la tabella che misura la profondità della squadra e il suo rendimento complessivo. Gli azzurri totali ...fidal

Italia terza nella classifica a punti dei Mondiali Indoor! Risultato storico con 4 medaglie: L'Italia ha concluso al terzo posto nella classifica a punti dei Mondiali Indoor 2024 di atletica leggera. La nostra Nazionale si è resa protagonista di un fantastico fine settimana a Glasgow e ha toc ...oasport

Maltempo in Italia, pioggia e neve: allerta meteo arancione in Piemonte e Emilia Romagna: (Adnkronos) - Il maltempo non dà tregua all'Italia. La pioggia protagonista anche all'inizio ... Dopo un break ridotto, ancora maltempo verso il weekend, con il terzo 'colpo' di maltempo da venerdì.reggiotv