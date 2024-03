Ita attende il partner Lufthansa | “Lasciamo se costo eccessivo”

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 4 marzo 2024) Torna sotto i riflettori Ita Airways, la compagnia di bandiera nata dalle ceneri della vecchia Alitalia, ancora racchiusa in una bolla di incertezza sulle sorti future. La compagnia aereaha infatti ventilato l’abbandono dell’acquisizione, se l’Antitrust europea si rivelerà particolarmente severa, ma in questo caso sarà di rivedere l’intero piano di sviluppo futuro della compagnia italiana, che non ha trovato altri compratori e rischia di venire polverizzata in ottica stand-alone.ha offerto 325 milioni per acquisire una partecipazione del 41% di Ita Airways dallo Stato Italiano. Risorse che sono cruciali per la compagnia aerea italiana e che verranno versate nell’ambito di un aumento di capitale di Ita Airways.novità a breve La compagnia aerea tedesca, secondo quanto riferito da ...