Israele richiama ambasciatore all' Onu

(Di lunedì 4 marzo 2024) 20.00hato il suopresso l'Onu,in seguito al "silenzio" delle Nazioni Unite sulle violenze sessuali attribuite a Hamas. Il ministro degli Esteri Katz scrive su X: "Ho ordinato all'Erdan di tornare inper consultazioni immediate in seguito al tentativo di mettere a tacere" le informazioni "sugli stupri di massa commessi da Hamas e dai suoi collaboratori il 7 ottobre". E l'esercito accusa:l'agenzia Onu Unrwa impiega a Gaza "più di 450 terroristi".

