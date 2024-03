«Io resto qui» | Kvaratskhelia come Cristiano Ronaldo | un messaggio ai napoletani

Nel video in alto, il possibile marito di Arisa Nella puntata di C'è Posta per Te arriva a grande sorpresa Arisa , chiamata in studio da Alessandro Siano ... (today)

Hanno provato in tutti i modi a salvarle la vita, ma Vittoria ha chiuso per sempre gli occhi a soli due anni e mezzo . La bambina è morta nel pomeriggio di ... (leggo)

Roma, nei ristoranti la campagna «Tenga il resto»: doggy bag contro lo spreco alimentare: Saranno distribuite 300 mila vaschette in alluminio con cui i clienti potranno portare a casa il cibo non consumato. In città ogni anno si sprecano 26 chilogrammi di cibo per abitante ...roma.corriere