"Io penso già all'Inter. Dobbiamo restare umili e con i piedi per terra"

(Di lunedì 4 marzo 2024) Bologna sul tetto del mondo è esagerato? No, perché nessuno in estate immaginava che il mondo rossoblù potesse arrivare fino a qui. Sesta vittoria di fila, quarto posto e zona Champions saldamente in pugno, settecentocinquanta tifosi rossoblù nello spicchio di Gewiss Stadium in estasi e come loro Joey Saputo col figlio Luca in tribuna dopo il triplice fischio di La Penna. Solo Motta esibisce in sala stampa una calma quasi olimpica, parlando come se fosse l’allenatore di un gruppo che sta facendo qualcosa di normale. "Abbiamo fatto una grande partita contro un’ottima squadra del nostro campionato, abituata da anni a stare lassù" dice Thiago: e fin qui è difficile dargli torto. "La partita cambiata nell’intervallo – dice ancora il tecnico –? Le partite non vengono ribaltate per caso e io non credo alla fortuna, ma al lavoro". Il lavoro che ha portato il Bologna fin qui è sotto gli ...