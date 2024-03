Inter | smorfia di Frattesi nel riscaldamento | le condizioni e il motivo del suo mancato ingresso

(Di lunedì 4 marzo 2024) Continua la preoccupazione in casaverso ledi Davide, uscito per un risentimento muscolare agli adduttori della coscia...

Inter, nota negativa Giallo a Bastoni. Retroscena: “In panchina hanno avuto questa reazione”: "La prima diagnosi parla di contrattura all’adduttore destro: gli esami dovranno stabilire se Frattesi recupererà per la sfida del 13 marzo a Madrid certo è che non è un periodo fortunatissimo con gli ...fcinter1908

Milan-Atalanta, Furlani sul rigore: nessun commento ma la smorfia dice tutto (VIDEO): Il CEO dei rossoneri ha rilasciato una breve dichiarazione sul match di ieri a margine dell'Assemblea di Lega: "Era meglio vincere" ...milanlive

Inter, senza Thuram tocca ad Arnautovic: i risvolti sul mercato: Archiviata la vittoria contro l'Atletico Madrid firmata da Marko Arnautovic, l'Inter si prepara alla trasferta di domenica a Lecce. Dove, per la prima volta in questa stagione, non ci sarà Marcus Thur ...informazione

Rastelli: "Napoli bloccato psicologicamente. Avete visto la smorfia di Kvaratskhelia": Credo che il Napoli possa giocarsela al ritorno”. Poi il pensiero dell'ex allenatore dell'Avellino su Khvicha Kvaratskhelia: “La sua smorfia di disappunto credo fosse nei propri confronti. Un ...areanapoli

Inter, sospiro di sollievo per Inzaghi: meno grave del previsto l'infortunio di Thuram: L'attaccante francese dovrà rimanere in infermeria per le prossime due settimane a causa di un'elongazione all'adduttore della coscia destra. Questo vuol dire che, salvo complicazioni, sarà in campo i ...informazione