Inter | per battere il Genoa servono le Tartarughe Ninja | 2-1 sofferto | +15 sulla Juventus

(Di lunedì 4 marzo 2024) Una delle prove meno convincenti in un cammino straripante. È uno dei segreti del successo dell’, vincere anche le partite che le altre contender probabilmente oggi non solo non avrebbero vinto, ma probabilmente avrebbero perso. Una prova un po’ opaca quella dei nerazzurri, sempre pericolosi ogni qualvolta hanno avuto la possibilità di ripartire con i soliti, travolgenti, contropiedi, ma un po’ fragili nella metà campo difensiva. Ilha giocato un’ottima gara, di personalità e grinta, pur andando sotto di due reti è rimasto sempre in partita, ha accorciato nel punteggio, ha trovato anche il pari poi annullato per fuorigioco ed è uscito da San Siro a testa alta. Ma nella serata dellel’non poteva perdere. Con il simpatico rimando al film promosso dallo sponsor Paramount+ ...

