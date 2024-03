Inter | Inzaghi festeggia con una vittoria la panchina n°300 in Serie A E i numeri sono da record…

(Di lunedì 4 marzo 2024) Una stagione fin qui da incorniciare per Simone, condottiero di un’che vola verso lo Scudetto in un campionato che sta dominando. Questa sera a San Siro l’ennesimo successo, il dodicesimo su altrettante partite giocate nel 2024 tra tutte le competizioni. Nulla da fare per il Genoa, che si arrende per 2-1, mentre il tecnico piacentino non potevare meglio quelle chegià 300 panchine inA. Una carriera ancora giovane, iniziata nel 2016 sulladella Lazio per poi sedersi dal 2021 su quella nerazzurra. E anche vincente, come testimoniano i: 179 le vittorie, 50 i pareggi e 71 le sconfitte, per una media che supera il 60% di successi e una media punti che supera l’1.90 come solamente altri pochi eletti nella storia del nostro ...

