Inter-Genoa | Serie A | streaming | probabili formazioni | pronostici

(Di lunedì 4 marzo 2024)è una partita della ventisettesima giornata diA e si gioca lunedì alle 20:45:, diretta tv e. L’può cucirsi un altro pezzettino di scudetto nel posticipo della ventisettesima giornate contro il. In caso di vittoria, infatti, gli uomini di Simone Inzaghi si porterebbero addirittura a +15 sulla Juventus, sconfitta ieri sera a Napoli. Un vantaggio che, a quel punto, diventerebbe quasi incolmabile, visto che Lautaro Martinez e compagni non danno alcun segno di cedimento. Dimarco – IlVeggente.it (Lapresse)È un’dominante quella che stiamo vedendo all’opera da qualche settimana a questa parte: prova ne è la roboante vittoria di mercoledì scorso con ...

Inter-Genoa sarà un vero test per le alternative, così come lo sono state le precedenti partite giocate dai nerazzurri. Dalla prossima si ricomincia però a ... (inter-news)

Inter-Genoa diretta ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni: La sfida Inter-Genoa sarà trasmessa in diretta tv sui canali 202 e 251 di Sky e live su DAZN. I due broadcaster, come da accordi con la Lega Serie A, renderanno visibile la partita in co-esclusiva, a ...corrieredellosport

Inter-Genoa, le probabili formazioni: Inzaghi fa turnover: Inter-Genoa, le probabili formazioni – Un match point tricolore. Nonostante siamo solo a inizio marzo, la formazione nerazzurra ha l’opportunità di portarsi a ben 15 punti di vantaggio sulla Juventus, ...tag24

Nuovo partner per Lautaro e doppia assenza: le probabili formazioni di Inter-Genoa: L’Inter riceve al Meazza il Genoa nel posticipo della 27° giornata di campionato: le possibili scelte di Inzaghi e Gilardino L’Inter col vento in poppa cerca la dodicesima vittoria consecutiva nel ...calciomercato