Inter-Genoa | Serie A da blindare a doppia mandata E da oggi

(Di lunedì 4 marzo 2024) Con, alle 20.45, si completano le attività della ventisettesima giornata diA. Un turno che ha visto cadere – di nuovo – la Juventus e che per questo permette di fare molti ragionamenti. CHIUDERE IL DISCORSO –non può dare nessuna aritmetica, ma è chiaro che vincere e andare a +15 sarebbe un’ipoteca grossa sullaA. Non che l’attuale +12 non sia positivo, ma mettere cinque partite fra sé e la prima inseguitrice vorrebbe dire poter gestire con molta più tranquillità la parte finale della stagione. Potendo così dedicarsi a quello che, a questo punto, deve diventare l’obiettivo prioritario tanto quanto la seconda stella: andare avanti il più possibile in Champions League. Le otto vittorie consecutive in campionato hanno permesso ...

Inter-Genoa è la ventisettesima partita di Serie A per la squadra di Inzaghi: scopri come e dove vederla in diretta TV e live streaming . Si gioca oggi allo ... (inter-news)

L’Inter, domani sera, sfiderà il Genoa. Matteo Barzaghi , in collegamento su Sky Sport 24, ricorda che la squadra di Gilardino è stata una delle tre squadre a ... (inter-news)

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Inter-Genoa , match valido per la ventisettesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Al Meazza la capolista, sempre ... (sportface)

I Diffidati di Inter-Genoa : ecco i nerazzurri a rischio squalifica in vista del prossimo incontro in casa del Bologna . Nell’elenco dei giocatori di Inzaghi ... (sportface)

La corsa playoff sta entrando nel vivo e oggi alle 16 il Milan di Abate aprirà le porte del Puma House of Football alla Fiorentina provando a conquistare ... (sport.quotidiano)

Primavera. I ragazzi di Abate sfidano la Fiorentina. Inter, solo un pari contro il Genoa: Il Milan affronta la Fiorentina per restare in corsa ai playoff, mentre l'Inter pareggia contro il Genoa. La capolista mantiene il vantaggio in classifica.ilgiorno

Inter-Genoa Streaming Gratis: la Serie A in Diretta LIVE: L'Inter ospita il Genoa nel big match valevole per la chiusura della 27ª giornata del campionato di Serie A, lunedì 4 novembre alle ore 20:45. La partita in ...footballnews24

Inter-Genoa, Atm modifica i percorsi: come raggiungere lo stadio: In occasione della partita alcune linee vengono deviate, la M5 fa orari diversi e al parcheggio di Lampugnano viene resa disponibile la navetta ...milanotoday