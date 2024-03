Inter-Genoa | protesta Curva Nord | niente tifo a San Siro | ecco perché

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 4 marzo 2024) L’punta a prosegure la sua striscia di imbattibilità questa sera, quando a Sansfida ildi Gilardino. Ma la squadra di Simone Inzaghi a quanto pare non potrà contare sul sostegno della, che sarà vuota per l’occasione. Il settore disi di fede nerazzurracontro la decisione delle autorità di vietare coreografie e megafoni fino a giugno in seguito agli scontri con la polizia avvenuti post-Juventus. “Adesso basta, la misura è colma: oggi, laresta al baretto. Ci siamo assunti responsabilità che non avevamo e abbiamo atteso in modo composto un segnale di riapertura al nostro diritto aldopo ...