Inter-Genoa lunedì 04 marzo 2024 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Qualche cambio per Inzaghi | in campo Carlos Augusto | Dumfries e Alexis Sanchez

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di lunedì 4 marzo 2024) Non sembrano esserci più ostacoli tra l’e lo scudetto, lo dice la classifica con i dodici punti di vantaggio sulla Juve e soprattutto il, con la squadra disemplicemente inarrestabile anche per l’Atalanta travolta 4-0 a San Siro nel recupero per l’undicesima vittoria consecutiva, percorso netto nelle gare giocate da gennaio in InfoBetting: Scommesse Sportive e