Inter-Genoa LIVE 2-0 | Sanchez!

Inter Genoa , match valevole per la 27esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE ... (calcionews24)

Episodio da MOVIOLA nel corso del primo tempo di Inter-Genoa , match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. A San Siro i ... (sportface)

Calzona batte Allegri, altro che vittoria fortunata. I dati parlano chiaro: dominio totale degli azzurri: Infatti, il dato più alto di xGA, cioè gol attesi concessi, la Juventus l'aveva registrato nello 0-1 con l’Inter con un valore di 1.7xGA, nettamente inferiore ai 2.19xG concessi al Napoli.tuttonapoli

Inter – Genoa: Sanchez raddoppia dal dischetto, ecco il gol! – VIDEO: L’Inter raddoppia per il Genoa a San Siro. Al 37’ Frendrup atterra Barella in area e per l’arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Alexis Sanchez che spiazza Martinez e firma il 2-0.generationsport

LIVE - Inter-Genoa 0-0, 22': dopo Frendrup, ammonito anche Dumfries dopo fallo su Martin: 16' - Reazione Genoa, tentativo di conclusione di Retegui ribattuto in corner. 15' - Occasione per l'Inter! Dimarco arriva su un pallone filtrante di Barella ma trova al momento cruciale l'opposizione ...fcinternews