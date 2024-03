Inter-Genoa LIVE 0-0 | si comincia

Moviola Inter Genoa : l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A 2023/24 l’episodio chiave della Moviola del ... (calcionews24)

Inter Genoa , match valevole per la 27esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE ... (calcionews24)

"Restiamo al baretto", scrive la parte più calda dl tifo interista. Il riferimento è alle prescrizioni estremamente restrittive imposte ai supporter per ... (fanpage)

Inter-Genoa: niente tifo in curva Nord, ecco perché | OneFootball: Ci siamo: alle 20:45 Inter e Genoa scenderanno in campo a San Siro. Questo browser non è supportato, ne utilizzi uno diverso o installi l'applicazione. La squadra di Inzaghi (alla panchina numero 300 ...onefootball

Inter si impone sul Genoa e vola in classifica: L'Inter ha affrontato il Genoa in una partita che ha chiuso la 27a giornata del campionato di Serie A. La sfida si è svolta alle 20.45 e ha visto le squadre scendere in campo con formazioni ufficiali ...informazione

Genoa - Gilardino: "Ho detto ai ragazzi di avere coraggio, ci teniamo a fare bella figura": Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport, prima del match contro l'Inter: "Ho detto poco fa ai ragazzi di avere grande coraggio stasera, stiamo dimostran ...napolimagazine