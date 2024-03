Inter-Genoa | le probabili formazioni | spazio a Martinez e Sanchez in attacco Dove vedere la partita

(Di lunedì 4 marzo 2024) Milano – Arrivano conferme sulla formazione dell'a poche ore dalla sfida di stasera contro ilguidato da Alberto Gilardino. Partendo dalla difesa,non ci sarà lo squalificato Alessandro Bastoni, sostituito da Carlos Augusto. A centrocampo Dumfries prenderà il posto di Darmian, mentre inchance peral posto di Arnautovic. Buone notizie dall'infermeria: sono guariti Acerbi, Frattesi e Thuram. Il più avanti nel processo di recupero è il giocatore francese, a cui Inzaghi dovrebbe riservare qualche minuto già nella gara di oggi. Restano da recuperare Cuadrado, Sensi e Calhanoglu. In particolar modo il regista turco sta puntando la sfida di Champions League del 13 marzo contro l'Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Potrebbe già tornare in ...

Inter-Genoa si giocherà stasera alle 20.45 e in serie A la sfida torna a disputarsi dopo aver saltato la scorsa stagione per la discesa in serie B dei liguri: ... (inter-news)

Stasera per Inter- Genoa Longhi trova una motivazione in più per vincere. Il giornalista, nel collegamento di stamattina con Radio Sportiva, parla anche di ... (inter-news)

Inter-Genoa, Gilardino: “Dobbiamo continuare a sognare, sacrificio e umiltà nostri punti di forza”: Mentre il settore ospiti di San Siro registra un pienone da match di cartello (sono in 4500 a sostenere il Grifone), Alberto Gilardino ha così presentato in conferenza stampa la partita di questa sera ...itasportpress

Adani: "Merito del Napoli aver battuto la migliore Juventus di quest'anno che ha creato tantissimo": Nel corso de La Domenica Sportiva, Lele Adani ha parlato così della prestazione della Juventus a Napoli: "In termini di occasioni che secondo me è il primo dato che va valutato, ...tuttojuve

Inter-Genoa, Sky conferma: sarà Sanchez ad affiancare Lautaro. Dumfries torna dal 1': Continua la preparazione dell'Inter in vista della gara con il Genoa in programma stasera a San Siro. I nerazzurri si troveranno davanti un avversario da non sottovalutare come ha sottolineato lo ...fcinter1908