Inter-Genoa | la MOVIOLA LIVE | rigore contestato su Barella | lungo check al Var Lautaro ne chiede un altro

Termina sul punteggio di 2-0 il primo tempo di Inter-Genoa sfida valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live ... (inter-news)

A San Siro i nerazzurri di Inzaghi vogliono la 12esima vittoria consecutiva nel 2024, i liguri cercano l'aggancio in classifica al Monza: A San Siro i nerazzurri di Inzaghi vogliono la 12esima vittoria consecutiva nel 2024, i liguri cercano l'aggancio in classifica al Monza ...gazzetta

Inter – Genoa 2-0 al 45’, ecco i gol del primo tempo! – VIDEO: L’Inter è in vantaggio 2-0 contro il Genoa alla fine del primo tempo. I nerazzurri è avanti di due reti contro il Grifone. Il match si sblocca al 31’ con il gran tiro di Asllani sotto la traversa su ...generationsport

LIVEBLOG Inter-Genoa, i tifosi sui social chiamano un gol in particolare: Ghiottissima occasione per l'Inter di Simone Inzaghi: considerata la sconfitta della Juventus a Napoli, i nerazzurri possono portarsi a +15 in classifica e dare l'ennesima sterzata al campionato.fcinter1908