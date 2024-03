Inter-Genoa | la MOVIOLA LIVE | Barella si conquista il rigore | lungo check al Var Lautaro chiede un penalty

Episodio da MOVIOLA nel corso del primo tempo di Inter-Genoa , match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. A San Siro i ... (sportface)

Inter – Genoa: Sanchez raddoppia dal dischetto, ecco il gol! – VIDEO: L’Inter raddoppia per il Genoa a San Siro. Al 37’ Frendrup atterra Barella in area e per l’arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Alexis Sanchez che spiazza Martinez e firma il 2-0.generationsport

LIVE - Inter-Genoa 0-0, 22': dopo Frendrup, ammonito anche Dumfries dopo fallo su Martin: 16' - Reazione Genoa, tentativo di conclusione di Retegui ribattuto in corner. 15' - Occasione per l'Inter! Dimarco arriva su un pallone filtrante di Barella ma trova al momento cruciale l'opposizione ...fcinternews

Inter-Genoa, i rossoblù cercano l'impresa a San Siro: le formazioni: MILANO - Il Genoa di Alberto Gilardino affronta la capolista Inter a San Siro nel posticipo della 27esima giornata. Per il Genoa otto punti nelle ultime cinque giornate mentre l'Inter ha vinto le ...primocanale