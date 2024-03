Inter-Genoa | Inzaghi fa turnover | in attacco Sanchez e Lautaro Gilardino con la coppia Retegui-Gudmundsson

(Di lunedì 4 marzo 2024) Milano, 4 marzo 2024 – L’da record vuole continuare la sua marcia trionfale verso lo scudetto. Alle 20.45 i nerazzurri affrontano a San Siro il, una delle poche squadra capaci di non perdere all’andata contro la capolista., come annunciato nella conferenza alla vigilia della partita, mescola un po’ le carte nella formazione titolare: l’attenzione, per forza di cose, è rivolta anche alla gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions contro l’Atletico Madrid.Martinez e compagni arrivano all’appuntamento di questa sera – che chiude il 27esimo turno di Serie A – da una lunghissima striscia di successi, che hanno permesso di staccare prepotentemente in classifica Juventus e Milan: con una vittoria, infatti, l’si ritroverebbe a +15 dai bianconeri e +16 dai ...

