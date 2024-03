Inter-Genoa | i 24 convocati di Gilardino | 3 assenti | c’è un aggregato

(Di lunedì 4 marzo 2024) Stasera alle 20.45e sono appena usciti idi. Nella lista non figurano i tre infortunati,anche il giovane difensore della Primavera Pittino che era già andato in panchina contro l’Empoli un mese fa.– IDIPortieri: 16 Nicola Leali, 1 Josep Martinez, 39 Daniele Sommariva, 99 Franz Stolz; Difensori: 13 Mattia Bani, 23 Giorgio Cittadini, 4 Koni De W, 3 Aaron Martin, 53 Tommaso Pittino, 20 Stefano Sabelli, 90 Djed Spence, 22 Johan Vasquez, 14 Alessandro Vogliacco; Centrocampisti: 47 Milan Badelj, 5 Emil Bohinen, 32 Morten Frendrup, 17 Ruslan Malinovskyi, 8 Kevin Strootman, 2 Morten Thorsby; Attaccanti: 18 Caleb Ekuban, 11 Albert Gudmundsson, ...

Inter-Genoa si gioca per la ventisettesima giornata di Serie A 2023-2024: segui LIVE su Inter-News.it tutte le principali notizie in vista della partita . Il ... (inter-news)

Inter-Genoa , Ultimi biglietti e info rmazioni stadio San Siro per il match valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A, previsto oggi ... (inter-news)

Per Inter-Genoa di stasera (ore 20.45) sembra che sia rimasto solo un ballottaggio: quello fra Arnautovic e Sanchez come partner di Lautaro Martinez in ... (inter-news)

Inter-Genoa, oltre 70 mila spettatori a San Siro. Biglietti ancora in vendita: i dettagli: Stasera, a San Siro, per la gara con il Genoa che può regalare all'Inter il +15 sulla Juve, si preannuncia ancora una volta il pubblico delle grandi occasioni. Fin qui, fa sapere il club nerazzurro, ...fcinternews

Inter-Genoa, probabili formazioni: Inzaghi con Sanchez, Gilardino punta su Retegui: La sfida tra Inter e Genoa sarà trasmessa sia da Dazn, su sito e App ufficiale, sia da Sky che dedicherà alla partita i canali numero 201, 251, 202 e 213 oltre che l'app Sky Go. La telecronaca su Dazn ...mediagol

Inter-Genoa, dove vedere la partita in tv e streaming: le probabili formazioni: Iniziale panchina per Thuram, reduce da un infortunio. La partita Inter-Genoa, in programma lunedì 4 marzo alle 20.45 a San Siro e valevole per la 27esima giornata del campionato di serie A, sarà ...today