Inter-Genoa | Gilardino con la formazione migliore Un solo dubbio

Stasera per Inter-Genoa Longhi trova una motivazione in più per vincere. Il giornalista, nel collegamento di stamattina con Radio Sportiva, parla anche di ... (inter-news)

Inter-Genoa si giocherà stasera alle 20.45 e in serie A la sfida torna a disputarsi dopo aver saltato la scorsa stagione per la discesa in serie B dei liguri: ... (inter-news)

Si rinnova, a partire dalle 20:30 sui canali Netweek, l’appuntamento con Il Processo di Biscardi. Puntata carica di temi quella odierna, sin dall’Anteprima di ... (ildifforme)

Stasera alle 20.45 Inter-Genoa e sono appena usciti i convocati di Gilardino. Nella lista non figurano i tre infortunati, aggregato anche il giovane difensore ... (inter-news)

L’Inter ha pubblicato un VIDEO con i 5 migliori gol realizzati dai giocatori della squadra nerazzurra a San Siro contro il Genoa. Inter-Genoa – L’Inter ha ... (inter-news)