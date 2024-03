Inter-Genoa | Curva Nord vuota | la protesta dei tifosi nerazzurri

(Di lunedì 4 marzo 2024) Primi minuti di partita silenziosi a San Siro per. Idellahanno messo in atto unalasciando vuoto il proprio settore per la prima mezz’ora di gara. Come spiegato attraverso una storia Instagram, il tifo organizzato nerazzurro è tornato are contro il divieto di introdurre allo stadio tamburi, bandiere e megafoni fino a fine stagione deciso dalle autorità dopo gli incidenti nel post partita di-Juventus dello scorso 5 febbraio. “Adesso basta. La misura è colma. Oggi niente tifo: laresta al Baretto“, si legge sui social. “Ci siamo assunti responsabilità che non avevamo e abbiamo atteso in modo composto un segnale di riapertura al nostro diritto al tifo, ma dopo l’ennesima ...

Inter Genoa: traguardo per l’ex Milan Messias, cosa è successo a San Siro: Sono in campo Inter Genoa per chiudere il turno della giornata 27 delle Serie A 2023-24. Traguardo per l’ex Milan Messias Inter Genoa in campo in questi istanti per chiudere la giornata 27 della Serie ...milannews24

Inter – Genoa: Vazquez accorcia per il Grifone, ecco le immagini del gol! – VIDEO: Il Genoa riapre la partita in casa dell’Inter. Al 54' lancio di Badelj in area, De Vrij allontana di testa fiuori dall’area. Vazquez arriva di gran carriera e con un tiro al volo batte Sommer sul ...generationsport

Rigore Inter, si scatenano altre polemiche! Quanti dubbi sul contatto Barella Frendrup – VIDEO: Altro episodio molto dubbio destinato a far discutere. Un altro rigore concesso all’Inter contro il Genoa che fa infuriare i tifosi È in corso Inter Genoa, match che chiude la giornata 27 della Serie ...milannews24