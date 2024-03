Inter-Genoa | attenzione ai cartellini | ecco chi è in diffida e rischia la squalifica

Bookies - Nessun ostacolo tra l'Inter e lo scudetto. Il Napoli ha ucciso la corsa della Juve, ora a 50,00: Non hanno dubbi i boomakers: la sconfitta di ieri sera della Juventus in casa del Napoli ha definitivamente scritto la parola fine al campionato di Serie A. Dopo il ...fcinternews

Inter vs Genoa: A Crucial Match for the Scudetto Race: At San Siro, Inter concludes the 27th round of Serie A against Genoa. Inzaghi's team wants to continue its race towards the Scudetto, also taking advantage of Juventus's defeat to move +15 ahead.ilmessaggero

Inter contra Genoa: La lucha por el scudetto continúa en San Siro: En San Siro, el Inter cierra la 27ª jornada de Serie A contra el Genoa. El equipo de Inzaghi quiere continuar su carrera hacia el scudetto, aprovechando también la derrota de la Juventus para llevarse ...ilmessaggero