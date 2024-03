Inter-Genoa 2-0 al 45? | prima gioia per Asllani! Sanchez cecchino

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 4 marzo 2024) Termina sul punteggio di 2-0 il primo tempo disfida valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti PRIMO TEMPO – Si conclude con l’in vantaggio di due reti a zero questo primo tempo contro il. A San Siro sono gli ospiti a iniziare però più convinti, costringendo Sommer al miracolo su Retegui al 24?, con Gudmundsson che non riesce poi a sfruttare il tap-in dopo la respinta del portiere svizzero. Il risultato, però, si sblocca a favore dei nerazzurri al 30?: ennesima azione spettacolare della stagione da parte della squadra,liberacon un assist al bacio e il centrocampista spara una bomba sotto la traversa che gli vale il suo primo gol ...