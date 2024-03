Inter | Delio Rossi | «Ecco come Inzaghi è diventato un top tecnico»

(Di lunedì 4 marzo 2024) L’ex allenatoreha parlato di Simone, attuale allenatore dei neroazzurri spiegando com’èun grande misterha parlato a TMW Radio di Simone, attuale allenatore dell’sempre più vicina allo Scudetto.– «È difficile quando li vedi giocare capire se potranno essere buoni allenatori perché non è automatico, forse qualcuno di loro ha rubato dagli allenatori che ha avuto. Non dimentichiamoci che Simone si spogliava nella Lazio di Cragnotti con dei grandissimi campioni e questo significa tanto»

