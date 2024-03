Inter | chi è il rigorista in assenza di Calhanoglu | ancora Lautaro Martinez o si cambia?

(Di lunedì 4 marzo 2024) L'torna in campo a San Siro e affronta il Genoa nel posticipo della 27esima giornata di Serie A, una ghiotta occasione per allungare...

C’è chi, come Fiorello, sostiene che davanti a un’intervista blanda come quella di Fabio Fazio a Chiara Ferragni ci sia ben poco da commentare. Ma ci sono ... (open.online)

Allo stadio Giuseppe Meazza, in San Siro di Milano, l’Inter di Simone Inzaghi ospita il Genoa di Alberto Gilardino. Sfida complessa per... (calciomercato)

CARNEVALI, Anno particolare: vinto con Inter, Juve e Viola: Siamo riusciti a vincere contro Inter, Juventus e Fiorentina ma abbiamo perso tanti punti. Abbiamo perso certezze, non è certamente una delle migliori. Dionisi ha fatto un ottimo lavoro, purtroppo chi ...firenzeviola

Marchegiani analizza: «Juve di Conte, Napoli di Spalletti o Inter di Inzaghi Tre squadre meravigliose ma…»: Sono tre squadre meravigliose, preferirne una sminuisce le altre. Secondo me la differenza la deve fare chi costruisce un ciclo vincente: la Juve l’ha fatto, il Napoli no e l’Inter non lo so ma credo ...juventusnews24

Inter-Genoa, attenzione ai cartellini: ecco chi è in diffida e rischia la squalifica: Allo stadio Giuseppe Meazza, in San Siro di Milano, l`Inter di Simone Inzaghi ospita il Genoa di Alberto Gilardino. Sfida complessa per la formazione ligure che.calciomercato