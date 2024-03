Inter a quota 72 punti | l’anno scorso la raggiunse a fine campionato

(Di lunedì 4 marzo 2024) L’continua a volare e si avvicina sempre di più alla vittoria del suo ventesimo scudetto. Contro il Genoa è arrivata la nona vittoria insu altrettante partite nel 2024, che diventano 12 su 12 se si considerano anche Supercoppa Italiana e Champions League, e che porta a 15 il margine disulla Juventus seconda in classifica. Ma non è tutto, perché i nerazzurri di Simone Inzaghi hanno anche raggiunto72, ovvero quelli che aveva totalizzato in tutto il. Numeri da record dunque per Lautaro e compagni, che hanno già pareggiato il bottino della scorsa stagione ma con ben 11 partite in meno. SportFace.

