(Di lunedì 4 marzo 2024) La Mls non è solo Messi. Il campionato americano è partito col botto e, oltre ai gol della Pulce e del suo fido compagno Luis...

Insigne è tornato: 'tiraggir' ed esultanza tutta da ridere VIDEO: Stiamo parlando di Lorenzo Insigne, giocatore franchigia dei canadesi che si è sbloccato con un gol dei suoi, uno di quei tiri a giro che hanno fatto sognare i tifosi del Napoli al Maradona. ESULTANZA ...calciomercato

MLS - Il Toronto vince grazie al gol di Lorenzo Insigne: Nel giorno di Napoli-Juventus, Lorenzo Insigne torna ad essere decisivo e trascina Toronto alla vittoria contro il New England Revolution. L'attaccante italiano segna con il tiro a giro nell'1-0 del ...napolimagazine

Insigne e le difficoltà a Toronto, il problema con l'erba e la scelta di Herdman: "Lo gestiremo come faceva il Napoli": Ultime notizie calcio - Lorenzo Insigne è tornato in campo in Cincinnati-Toronto, giocando poco più di un'ora nel pari senza reti. L'allenatore John Herdman però è stato molto chiaro sul futuro ...msn