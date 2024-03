Insigne è tornato | gol capolavoro con la maglia del Toronto | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 4 marzo 2024) Le qualità di Lorenzonon sono mai state in discussione e l’ennesima conferma è arrivata dalla 2ª giornata della MLS. Nella notte è andata in scena la partita New England Revolution-Fc e il risultato finale è stato messo in secondo piano dalla prodezza del calciatore italiano. Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 0-1 con un gol fantastico dell’ex Napoli. Ilsi porta a 4 punti in classifica dopo 2 giornate e sembra in grado di lottare per le zone alte della classifica. La rete diLa partita si sblocca al 27?: azione di Bernardeschi, l’ex Juventus, e il pallone arriva sul piede di. Stop perfetto dell’ex Napoli e tiro a pallonetto che assume una traiettoria stranissima e si infila in rete per il gol del definitivo 0-1. Oh my goodness, ...