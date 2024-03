Insieme diventeremo leader nel settore

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) LA SOCIETÀ DI INVESTIMENTO Investindustrial, holding e consulenza gestite in modo indipendente con oltre 13 miliardi di euro di fondi raccolti, ha finalizzato un accordo per entrare nel capitale del Gruppo Fassi, azienda italiana di ingegneria enella produzione di gru articolate e altri mezzi di sollevamento autocarrati. La società, con sede in provincia di Bergamo, è stata fondata nel 1965 da Cipriano Franco Fassi, papà di Giovanni Fassi, oggi amministratore Delegato del Gruppo Fassi. Da Albino, in provincia di Bergamo, Fassi è molto cresciuta nel tempo, fino a conquistare il mondo, grazie alla produzione di un’ampia gamma di mezzi di sollevamento montati su autocarro, tra cui gru articolate, ribaltabili e bracci idraulici scarrabili. La società èanche nell’innovazione dei sistemi di controllo delle gru e della tecnologia di controllo ...