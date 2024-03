Infortuni sul lavoro | è allarme | a gennaio 31 denunce al giorno Cisl | «La mobilitazione sia permanente»

Sfortunatissimo Domenico Berardi , uscito quasi in lacrime durante Verona-Sassuolo. Ora anche la diagnosi per l’attaccante della Nazionale. IL RESPONSO ? ... (inter-news)

Sono già stati 969 infortuni , di cui 2 mortali, gli eventi nel mondo del lavoro del primo mese di quest’anno in provincia di Bergamo . Una situazione in ascesa ... (bergamonews)

Lazio-Milan, Tagliavento sulle polemiche contro Di Bello: “Ha esperienza, ma in alcune situazioni fare bene era facile…”: Polemiche su Lazio-Milan, Tagliavento a Tag24: “Serviva una migliore comunicazione” Polemiche infinite sui social dove tantissimi tifosi ... “Di Bello non ha visto l’Infortunio della Lazio e lui per ...tag24

Gennaro Tutino: “Cosenza, dispiacere enorme per l’Infortunio”: L'attaccante rossoblu: "Dovrò stare lontano dal campo per qualche giorno, ma sono pronto e carico per tornare presto" ...tifocosenza

Barcellona a pezzi col Napoli: De Jong e Pedri fuori! Il bollettino: Altri due Infortuni per la squadra di Xavi e in vista del ritorno in Champions League l'allenatore dovrà fare i conti con le assenze in mezzo al campo ...tuttosport