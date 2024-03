Infermiera 118 aggredita nel Casertano | “Presa per la gola e scagliata contro saracinesca”

(Di lunedì 4 marzo 2024) Era intervenuta con l'ambulanza per un incidente stradale: il racconto Nuova aggressione nei confronti di una operatrice sanitaria. "Ieri sera, intorno alle 20.10, siamo stati allertati per andare su un incidente stradale, dove vi erano più coinvolti e un ragazzo incosciente a terra. Arriviamo dopo pochi minuti ed inizio a scendere per soccorrere il ragazzo

