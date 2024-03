Indecente asservimento | Ferragni | il Codacons travolge Fazio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 4 marzo 2024) "Dopo quanto accaduto ieri nel programma Che tempo che fa, crediamo la Rai abbia fatto bene a non rinnovare il contratto a Fabio". Lo afferma in una nota il, che analizza la tanto attesa intervista a Chiaratrasmessa ieri. ", nell'aprire l'intervento dell' influencer, ha risposto alaffermando di non essere un magistrato, un tribunale, un prete, e appellandosi all'articolo 21 della Costituzione - si legge nella nota - Ma dimentica che per fare domande non occorre essere il giudice di un tribunale: un bravo conduttore pone domande anche scomode o poco gradite ai propri ospiti, e quando necessario li incalza, perché altrimenti, proprio come avvenuto ieri, asseconda l'ospite di turno accettando passivamente tutto ciò che afferma durante l'intervista", afferma ...