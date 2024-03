Incubo valanghe | quali sono i segnali da non sottovalutare L’esperto | “Ecco come si crea quella dello sciatore”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) Trento, 4 marzo 2024 –sulle Alpi accentuato dal caldo anomalo. Già due morti in Alto Adige negli ultimi giorni e ancora grandissimi problemi in Valle d’Aosta.i consigli da seguire? Lo abbiamo chiesto a Mauro Gaddo, direttore dell’Ufficio meteo Trentino. Premette: “La prima cosa da fare? Leggere sempre con grande attenzione il bollettino. Perché va per grandi aree ma poi dà una serie di indicazioni precise sui rischi. Oggi siamo al grado 4, sconsigliato andare a sciare”. “In montagna non esiste il rischio zero” Si parte dal mantra, “in montagna non esiste il rischio zero. Basta un malore, un sasso che ti cade sulla testa e anche l’alpinista più esperto è a rischio. Se si va in montagna con le attrezzature giuste e nelle giornate giuste il rischio si riduce”. ...