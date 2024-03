Incidente stradale sulla provinciale | scontro tra un auto e un furgone Cinque feriti | due sono militari in servizio ad Altamura

(Di lunedì 4 marzo 2024)frontale questa mattina poco prima delle 7106 Gioia del Colle - Putignano, all' altezza del bivio per Acquaviva delle Fonti. Secondo le prime notizie, il bilancio...

Santi Cosma E Damiano – Nel corso della mattinata odierna, nel Comune di Santi Cosma e Damiano , alla rotatoria Cerri Aprano , per cause in corso di ... (temporeale.info)

Nel pomeriggio di oggi lungo la Statale 73, tra gli abitati di San Zeno e Ripa di Olmo , si è verificato un grave Incidente stradale in cui un pedone di 58 ... (lortica)

Un uomo di 68 anni, Oronzo Mellone, è morto la scorsa notte in ospedale a Brindisi dopo un Incidente strada le che si è verificato poche ore prima sulla ... (quotidianodipuglia)

Non rispetta la precedenza e si schianta contro un'altra auto: A causa dell'impatto la Meriva è uscita di strada ed è finita in un campo ... stato preso in carico dal personale sanitario di un'ambulanza giunta sul luogo dell'Incidente. Successivamente è stato ...udinetoday

California, il servizio di robotaxi si espande (anche in autostrada): Nonostante gli incidenti - non gravi - delle scorse settimane, Waymo potrà circolare a Los Angeles, San Francisco e nelle highway ...quattroruote

Il suv finisce nel torrente, l’autista non si trova. Vigili del fuoco sul posto on l’autogru: Il suv finito in un corso d’acqua attiguo alla strada che porta a Monte di Magrè ... un’accurata ispezione nei dintorni del luogo dell’Incidente, hanno escluso che potesse trovarsi nei paraggi una ...ecovicentino