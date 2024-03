Incidente in autostrada | scontro tra camion e auto Cosa è successo | la vittima

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 4 marzo 2024) Un uomo di 61 anni è morto oggi all’altezza di Brescia. La suaè stata travolta da undopo avere urtato un’altra. L’è avvenuto intorno alle 12.30 di lunedì 4 marzo.Leggi anche:sulla A21,esce di strada: grave una famiglia con neonato di due mesi Une duesi sono scontrate oggi, 4 marzo, sulla statale 42 a Esine, in provincia di Brescia. L’si è verificato intorno alle 12.30. L’uomo di 61 anni, rimasto ucciso, si trovava alla guida dell’andata a sbattere contro il. Lo rende noto il 118, intervenuto conmedica e ambulanza, insieme a vigili del fuoco e polizia stradale. Per il 61enne non c’è stato nulla da ...