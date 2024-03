Inchiesta sui depuratori in Calabria | 18 misure cautelari

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 4 marzo 2024) AGI - Diciassette persone arrestate e una sottoposta a obbligo di dimora oltre a sei società, del valore di 10 milioni di euro, sequestrate. È il bilancio dell'operazione "Scirocco" eseguita questa mattina, nelle province di Catanzaro, Vibo Valentia e Cosenza, dai carabinieri del Comando Tutela Ambientale e Sicurezza Energetica e del Comando per la Tutela Forestale e dei Parchi. L'indagine riguarda un rilevante inquinamento ambientale determinato dall'illecita gestione di diversi impianti di depurazione al servizio dei comuni calabresi. Quattro le persone finite in carcere e 13 quelle ai domiciliari, mentre la diciottesima misura cautelare è un obbligo di dimora. L'riguarda la gestione di 34 impianti di depurazione assegnata, secondo l'accusa, con ribassi eccessivi. I reati contestati a vario titolo sono associazione per delinquere, attività organizzate ...