Incendio a Rovigo | le fiamme invadono il garage di una casa | auto distrutta

(Di lunedì 4 marzo 2024), 4 marzo 2024 – Una grande paura che poteva avere un epilogo peggiore. I fatti sono successi alle 5.30 di stamani. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Giovanni Pozzato aper undivampato all’interno di undi un’abitazione affiancata. Al termine un’è rimasta completamente bruciata e fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri accorsi con duepompe e un’botte, hanno circoscritto e spento le, evitando il coinvolgimento di tutta l’abitazione. L’, oltre l’, ha bruciato tutto il materiale vario presente nel locale, causando il danneggiamento delle pignatte del tetto. Le cause dell’sono al vaglio dei tecnici dei ...

