Inaugurato il distretto irriguo 8 a Castiglion Fiorentino | un passo avanti per l’agricoltura sostenibile

(Di lunedì 4 marzo 2024) Oggi aè statoilnumero 8, frutto di un investimento di 2,26 milioni di euro dal PSR 2017-2020 e finanziamenti regionali. L’infrastruttura risponde a una forte richiesta degli agricoltori locali, desiderosi di utilizzare l’acqua della diga di Montedoglio per migliorare la qualità dei prodotti e ridurre i costi. La cerimonia di apertura ha visto la partecipazione di importanti figure istituzionali e rappresentanti del settore agricolo. Il, composto da 4.300 metri di condotte, 5 nodi e 6 misuratori, garantirà un’irrigazione costante su una superficie di 200 ettari. Il presidente Giani ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa per potenziarelocale e preservare l’ambiente. Il finanziamento ...

Trasparenza, Impegno e Partecipazione: Circello, il sindaco Golia presenta Relazione di Fine Mandato: L’amministrazione di Circello, guidata dal sindaco Gianclaudio Golia, ha presentato pubblicamente, presso l’Agriturismo la Fattoria, la Relazione di Fine Mandato. L’iniziativa, volta a coinvolgere att ...ntr24.tv

Bari, un nuovo centro screening Asl con mammografo digitale 3d in pieno centro: “A disposizione di 10mila donne”: Apre a Bari un nuovo centro screening mammografico: si tratta dell'undicesimo presidio dedicato alla prevenzione della rete Asl, ospitato nella sede del distretto unico in via Caduti di via Fani e ...bari.repubblica

Erice, inaugurati i Laboratori “Officucina” all'Istituto Superiore Florio: Nella mattinata di oggi sono stati inaugurati, infatti, i laboratori realizzati con fondi PNRR ed europei. La manifestazione, che ha coinvolto a pieno titolo gli alunni, si è svolta nei locali della ...tp24