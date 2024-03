(Di lunedì 4 marzo 2024) MILANO – In occasione, nelle giornate dell’8 e 9 marzo, Regioneoffrirà gratuitamente Pap-, Hpv, vaccino(papilloma virus) e screening mammografici a tutte le donne che ne hanno diritto. Lo ha annunciato l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, in occasioneGiornata mondialeche si celebra proprio il 4 marzo. “Il papilloma virus – ha spiegato Bertolaso – viene trasmesso sessualmente, può colpire maschi e femmine e, soprattutto in quest’ultime, può provocare conseguenze molto gravi compreso il tumore dell’utero, il quarto più importante tra le giovani donne. La prevenzione è, quindi, essenziale” e ...

Incendio a Truccazzano, ARPA rassicura, nessuna alterazione significativa della qualità dell'aria: L'indagine condotta da ARPA Lombardia rappresenta un importante passo nella valutazione dell'impatto ambientale dell'incendio a Truccazzano (MI) e offre rassicurazioni alla comunità.7giorni.info

Lombardia prima in Europa per accesso a dispositivi di monitoraggio glucosio per diabetici: (Adnkronos) – Regione Lombardia, capofila in Italia ed Europa, introduce importanti novità per garantire una risposta sempre più adeguata ai bisogni di salute delle persone con diabete e puntare ...padovanews

In Lombardia alla festa della donna test gratis contro l’Hpv: MILANO - In occasione della festa della donna, nelle giornate dell'8 e 9 marzo, Regione Lombardia offrirà gratuitamente Pap-test, Hpv test, vaccino contro ...lopinionista